Localizan Casi Dos Toneladas de Droga en Vehículo Abandonado en San Quintín

Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano dieron a conocer que realizaron el aseguramiento de un vehículo en estado de abandono durante patrullajes de vigilancia en las inmediaciones del poblado El Socorrito, en el municipio de San Quintín, Baja California. El hecho ocurrió como parte de las labores de supervisión que ambas corporaciones mantienen en esa zona del estado.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo se registró mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos, cuando detectaron un vehículo que no contaba con ocupantes y que presentaba condiciones que llamaron la atención del personal de seguridad. Tras proceder a la inspección correspondiente, se confirmó que en su interior se encontraban diversos paquetes que contenían presunta droga, motivo por el cual se activaron los protocolos de aseguramiento establecidos.

Encontraron casi 2 toneladas de droga dentro de vehículo abanadonado en San Quintín.

El vehículo fue resguardado en el lugar y se llevó a cabo el conteo y aseguramiento de los indicios localizados, los cuales fueron debidamente embalados conforme a los procedimientos legales. Posteriormente, las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se determine su situación jurídica y se continúe con las investigaciones correspondientes.

Fue durante esta revisión cuando se confirmó la magnitud del cargamento localizado en el interior del vehículo. En total, se aseguraron 1,800 kilogramos de droga sintética, además de 11 kilogramos de cocaína, cantidades que reflejan la dimensión del aseguramiento realizado en esta zona del municipio de San Quintín y que quedaron bajo resguardo de las instancias encargadas de la investigación.

Las autoridades indicaron que los indicios quedaron formalmente a disposición para dar seguimiento a las diligencias necesarias, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre el origen o destino de la droga localizada. Tampoco se informó sobre personas detenidas, ya que el vehículo se encontraba abandonado al momento del hallazgo.

