¿Quién era Emilia Ortega, Maestra de la UABC Asesinada en su Auto por Sujetos Armados?

Una mujer identificada como Emilia Ortega Aceves fue asesinada la mañana de este martes 18 de noviembre al interior de un automóvil ubicado entre la calle Mulegé y la avenida Cañón K, en la colonia Independencia de Tijuana, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego poco después de las 8:00.

Elementos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a la víctima con heridas provocadas por disparos; sin embargo, pese a la atención inicial, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. La zona quedó acordonada para las primeras diligencias mientras no se reportan personas detenidas relacionadas con el hecho.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, presuntamente el ataque ocurrió de forma directa dentro del vehículo, lo que movilizó rápidamente a cuerpos de seguridad y equipos médicos. El área permaneció resguardada para la recopilación de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la agresión y qué motivó que la mujer fuera atacada en plena vía pública.

¿Quién era Emilia Ortega Aceves?

A partir de este hecho violento, se confirmó que la mujer se desempeñaba como abogada y docente universitaria en la UABC, por lo que la Barra de Abogadas expresó su postura sobre lo ocurrido. La agrupación destacó que Emilia Ortega Aceves no solo ejercía su labor profesional como abogada, sino que también impartía clases universitarias, lo que incrementó el impacto del caso en la comunidad académica y jurídica de la ciudad.

En su posicionamiento, la Barra hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación pronta, exhaustiva y transparente sobre los hechos. La exigencia se centró en esclarecer el ataque para evitar que este crimen quede sin respuesta.

La Barra de Abogadas también subrayó la importancia de que la investigación considere cada elemento recabado en el sitio, con el fin de reconstruir el momento del ataque y determinar responsabilidades. Insistieron en que el avance del caso debe mantenerse con claridad hacia la sociedad.

La Barra de Abogadas extendió sus condolencias en un comunicado

Además, la organización extendió sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos de la abogada y maestra de la UABC, quienes compartieron el día a día con Emilia en los espacios laborales y académicos.

Con el área del ataque aún bajo resguardo en las primeras horas y sin personas detenidas hasta el momento, el caso continúa en proceso de investigación mientras la comunidad jurídica y educativa permanece a la espera de avances que permitan comprender lo ocurrido.

