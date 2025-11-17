Ataque Armado en Calzada Aeropuerto de Culiacán Deja Una Mujer Sin Vida y Dos Heridos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la mañana de este lunes 17 de noviembre se registró un ataque armado contra un vehículo que circulaba sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de una gasolinera en la zona de Nuevo Bachigualato. El hecho dejó dos vehículos dañados y tres personas lesionadas por impactos de bala, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Nota relacionada: Elementos de Seguridad Liberan a 20 Personas Privadas de la Libertad en Culiacán

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió cuando sujetos armados dispararon directamente contra una unidad en movimiento. La agresión provocó que quienes resultaron heridos quedaran tendidos en distintos puntos de la vialidad, mientras otra de las víctimas intentó escapar conduciendo hacia un punto seguro cercano.

Una mujer herida pidió auxilio en una base militar

La mujer lesionada logró llegar por sus propios medios al destacamento militar ubicado frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, donde pidió ayuda tras recibir impactos de arma de fuego. Personal castrense brindó los primeros auxilios en el sitio mientras se solicitaba atención médica urgente.

Fue en ese punto donde se confirmó que la persona herida, pese a los esfuerzos iniciales, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Su arribo al destacamento permitió alertar de inmediato a las demás corporaciones, lo que aceleró la respuesta en la zona del ataque.

Nota relacionada: Operativo en El Guasimal, Sinaloa, Asegura Nueve Civiles Armados Tras Enfrentamiento

A partir de ese momento, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para asistir a las dos personas que permanecían lesionadas sobre la calzada Aeropuerto. Las maniobras incluyeron atención médica en campo y el aseguramiento del área afectada para permitir el tránsito de las unidades de emergencia.

Debido a que el operativo sigue activo, pidieron no circular por la zona

La coordinación también incluyó acciones inmediatas de búsqueda de los responsables, quienes huyeron tras efectuar los disparos. Las autoridades no detallaron mayor información sobre su posible ruta o identidad, pero confirmaron que continúan con recorridos en los alrededores.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública pidió a la población extremar precauciones al circular por la zona y seguir las recomendaciones emitidas por las corporaciones que permanecen en el área. La autoridad reiteró que el operativo continuará activo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

RCP