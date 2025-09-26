EUA Señala por Error a Barbero de Ensenada como Integrante de Grupo Criminal; Pide Aclaración

Un barbero en Ensenada vive un error de identidad que asegura ha puesto en riesgo su seguridad y su vida cotidiana. Mario Alberto Herrera Sánchez afirmó que su nombre y su fotografía aparecieron en un organigrama difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde lo señalaron como integrante de una célula criminal en México. El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando fue notificado por vecinos y conocidos sobre la publicación en la que aparecía su imagen.

Nota relacionada: Cambios en Trámite de Visa No Inmigrante en EUA, ¿Cuándo Aplican en BC?

Herrera explicó que desde hace siete años se ha dedicado únicamente a su oficio como barbero en Ensenada, concentrado en su familia y trabajo, sin ningún vínculo con actividades ilícitas. Señaló que desconoce cómo obtuvieron sus datos y aseguró que se trata de un homónimo, ya que la fecha y lugar de nacimiento que acompañan a la publicación no corresponden a los suyos.

Al enterarse de la situación, dijo haber sentido miedo, vergüenza y confusión al verse relacionado con un organigrama criminal. Aseguró que jamás imaginó atravesar una situación de este tipo y enfatizó que no tiene relación con los hechos que se le atribuyen por error.

El barbero exige que su fotografía sea retirada de la falsa acusación

Mario exige de que su fotografía sea retirada de cualquier publicación oficial o digital que lo vincule con delincuencia organizada. Herrera pidió a las autoridades limpiar su nombre y dejar en claro que él no es la persona que aparece en la investigación estadounidense.

En declaraciones públicas, insistió en que no se siente seguro y que su tranquilidad ha sido vulnerada. Manifestó temor por las posibles consecuencias de ser relacionado falsamente con delitos graves.

Nota relacionada: ¿Por Qué Están Suspendiendo a Operadores de Carga de BC en Estados Unidos?

Pidió también que se publique la corrección del organigrama criminal

El barbero detalló que su intención no es otra que aclarar el error y recuperar su vida normal. Aseguró que está dando la cara para demostrar que no tiene ninguna relación con las acusaciones y que todo se debe a una confusión de identidad.

También solicitó que, de la misma manera en que su imagen fue difundida, se haga pública la corrección que lo deslinde de cualquier vínculo con actividades delictivas. Considera fundamental que se retire de forma inmediata la fotografía y datos que lo relacionan con el grupo señalado.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP