Buscan a Leini Rubio, Adolescente Desaparecida en Centro de Adicciones de Ensenada

La Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Leini Betzabel Rubio López, una adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el 23 de marzo de 2026 en el centro de adicciones “Volver a Nacer A.C.”, ubicado en la colonia Popular 89 de Ensenada. Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la menor se encontraba en dicho centro cuando fue vista por última ocasión, sin que hasta ahora se tengan datos sobre su ubicación o las circunstancias en las que dejó el lugar. La situación fue reportada ante las autoridades, lo que derivó en la emisión de la pesquisa para su localización.

Buscan a adolescente desaparecida de centro de adicciones en Ensenada.

La Fiscalía detalló que, como parte de las acciones de búsqueda, se difundieron las características físicas de la adolescente con el fin de facilitar su identificación por parte de la población. Estos datos forman parte de la estrategia para ampliar el alcance de la búsqueda en la comunidad.

Las características físicas de Leini Betzabel Rubio López son las siguientes:

Complexión delgada

Tez morena clara

Cabello quebradizo color rojo oscuro

Ojos grandes color café claro

Nariz ancha

Labios delgados

Cejas arqueadas y perfiladas

Además, cuenta con señas particulares que pueden facilitar su identificación:

Marca en el labio superior del lado derecho (posible piercing)

Leves marcas en el rostro por acné

Las autoridades hicieron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, se comuniquen a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en la zona de Ensenada, o bien a través de los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089.

El caso continúa bajo seguimiento, mientras se mantienen activos los mecanismos de búsqueda y difusión con el objetivo de obtener información que permita ubicar a la adolescente.

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Información de Diego Robles | N+

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