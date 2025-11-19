La mañana del jueves 20 de noviembre se implementará un operativo especial de seguridad vial en Ensenada por el desfile cívico-deportivo del CXV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con cierres totales y parciales.

¿A qué hora iniciaran los cierres viales?

El operativo será coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de garantizar la movilidad segura y el desarrollo ordenado del evento, cuyo arranque está programado para las 10:00 horas.

Los cierres comenzarán desde las 08:00 horas para permitir la agrupación y organización de los contingentes participantes. En el bulevar Costero, las restricciones de circulación abarcarán cruceros entre la avenida Macheros y la calle Esmeralda, incluyendo puntos como Riveroll, Alvarado, Blancarte, Castillo, Club Rotario, De las Rocas, De las Brisas, Diamante, Medusas y Caracoles.

Cierres parciales y punto operativo

El bulevar Fernando Consag presentará cierres parciales desde el nodo vial conocido como “El Nopal”, donde se ubicará parte de la logística operativa y el templete principal del evento. El desfile recorrerá el bulevar Costero hasta llegar a la zona de desfogue en la calle Gral. Agustín Sanginés, donde también habrá restricciones temporales para agilizar la salida ordenada de los contingentes.

Autoridades recomiendan usar rutas alternas

Autoridades exhortan a la ciudadanía a anticipar sus traslados y considerar vías alternas como avenida Pedro Loyola, calle Segunda, bulevar Clark Flores–calle Décima y la calle Dunas para quienes circulen de sur a norte.

Las vialidades se reabrirán de manera gradual una vez que concluya el desfile y se verifique que no existan riesgos para la población.

APG