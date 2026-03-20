Mexicali Rompe Segundo Récord de Calor este 2026; ¿A Cuánto Llegó?

La ciudad de Mexicali volvió a romper récord de temperatura durante el mes de marzo, marcando el segundo registro histórico de calor en lo que va del año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pasado 19 de marzo de 2026, la estación meteorológica de Mexicali registró una temperatura máxima de 42.7 grados centígrados, superando ampliamente el récord previo para esa misma fecha, que era de 37.5 grados, establecido en 2017.

Asimismo, se informó que el 18 de marzo también se alcanzó una temperatura de 42.2 grados centígrados, considerada como récord histórico para el mes.

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Calor extremo anticipado

Este comportamiento representa un incremento inusual en las temperaturas para la temporada, ya que este tipo de registros suelen presentarse en meses de verano.

Autoridades han señalado que estas condiciones están asociadas a sistemas de alta presión que afectan la región, generando olas de calor anticipadas.

Llamado a la población

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población:

Evitar la exposición prolongada al sol

Mantenerse hidratados

Extremar cuidados en menores, adultos mayores y mascotas

El registro histórico de temperaturas en Mexicali se mantiene desde 1948, lo que permite dimensionar la magnitud de estos nuevos récords en la región.

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