Anuncian Cierre Vial en Díaz Ordaz de Tijuana por Reparación de Tubería; ¿Cuánto Durará?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que realizará trabajos de reparación en la red de agua potable, lo que implicará el cierre de circulación en un tramo del bulevar Gustavo Díaz Ordaz.

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¿Cuándo se realizará la reparación?

De acuerdo con la CESPT, los trabajos iniciarán este miércoles 18 de marzo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 08:00 de la mañana del jueves 19 de marzo.

Las maniobras se llevarán a cabo en la línea Presa–Morelos, ubicada en la salida de la Planta Potabilizadora Abelardo L. Rodríguez.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Debido al cierre, autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar vías alternas, como las calles Guadalupe y Rincón, para el acceso y salida en la zona de la Presa Rodríguez.

La CESPT indicó que trabajará en coordinación con el municipio para implementar desvíos viales y mantener el flujo vehicular durante las labores.

Finalmente, se exhortó a la población a tomar precauciones y anticipar traslados, a fin de evitar contratiempos durante el periodo de intervención.

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