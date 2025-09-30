Mujer y Niña Graves tras ser Arrolladas por Camión Escolar en Tijuana; Chofer fue Detenido

Un accidente registrado la mañana del lunes en un mercado sobreruedas de Tijuana movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que dos personas resultaran lesionadas.

Chofer detenido y víctimas trasladadas al hospital

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), un camión escolar, conducido por David Antonio “N”, atropelló a una mujer y a una niña de dos años en la colonia Urbi Villas del Prado, 2da. Sección.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar apoyo, mientras una unidad médica trasladó a las afectadas al hospital más cercano. El informe preliminar indica que ambas se encuentran en condición amarilla, lo que corresponde a una urgencia moderada.

El chofer fue asegurado y turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se definirá su situación legal y los posibles delitos relacionados con este hecho de tránsito.

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) exhortó a los padres a mantener supervisión constante sobre los menores en espacios de riesgo, como mercados y calles con alta afluencia. También recordó a los automovilistas la importancia de conducir con precaución en zonas concurridas para prevenir accidentes.

Las autoridades destacaron que la seguridad es una tarea compartida entre comunidad y gobierno, y reiteraron que la colaboración ciudadana resulta esencial para fortalecer entornos seguros.

