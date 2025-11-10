Clausuran 26 Tiendas Waldo’s en BC Tras Explosión en Hermosillo; Continúan Inspecciones

Luego de la tragedia ocurrida en una sucursal de una cadena comercio de importación en Hermosillo, Sonora, autoridades de Protección Civil en Baja California iniciaron inspecciones extraordinarias en establecimientos de esta empresa en distintos municipios, lo que derivó en la clausura de 26 tiendas por incumplir medidas de seguridad.

Operativo estatal tras tragedia en Sonora

El coordinador estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes, informó que las revisiones se realizaron de manera conjunta con las autoridades municipales en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, con el propósito de garantizar la seguridad de clientes y trabajadores.

En total, se clausuraron 13 sucursales en Tijuana, 8 en Ensenada, 2 en Mexicali, 2 en Playas de Rosarito y 1 en Tecate, al detectarse deficiencias en los protocolos de seguridad y vencimientos en los dictámenes obligatorios.

Estuvimos de la mano trabajando con algunos municipios; se encontraron observaciones en Tecate, Tijuana y Mexicali. Sobre todo en Tijuana hubo necesidad de que el municipio hiciera la clausura, esto por no contar con las medidas de seguridad, y el objetivo es salvaguardar la vida de los usuarios

Salvador Cervantes, coordinador de Protección Civil Estatal

Faltas detectadas y medidas preventivas

El funcionario explicó que las inspecciones fueron extraordinarias, derivadas de los hechos ocurridos en Hermosillo, donde un incendio en una tienda de importación provocó la muerte de 24 personas, pero que también se revisará si las sucursales clausuradas ya habían sido sancionadas anteriormente por las autoridades municipales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran planes de Protección Civil vencidos, dictámenes con vigencia expirada y falta de capacitación actualizada del personal.

La vigencia en su Plan de Protección Civil no quiere decir que no lo tengan, sino que se les venció hace una o dos semanas; también hay dictámenes próximos a vencer y casos donde falta capacitación por la movilidad del personal. En todas ellas buscamos no afectar la parte económica, pero sí vigilar la seguridad de los asistentes...

Salvador Cervantes, coordinador de Protección Civil Estatal

En el caso de Ensenada, se detectaron además fallas en el sistema eléctrico en algunas de las sucursales clausuradas, lo que representa un riesgo potencial de incendio.

Anuncian más revisiones en plazas y grandes predios

La Coordinación Estatal de Protección Civil adelantó que durante las próximas semanas se intensificarán las inspecciones en plazas comerciales y predios mayores a 3 mil metros cuadrados, cuya revisión compete directamente a la autoridad estatal.

Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas económicas hasta la clausura temporal del establecimiento, dependiendo de la gravedad de las observaciones.

Información Jorge Heras

APG