Clausuran Estacionamientos de Dos Plazas Comerciales en Tijuana por Falta de Permisos

Los estacionamientos de dos plazas comerciales ubicadas en la Zona Río y en la Tercera Etapa del Río Tijuana fueron clausurados por autoridades municipales, tras detectarse diversas irregularidades administrativas.

Clausuran estacionamientos de plazas comerciales

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Tijuana, la Dirección de Inspección y Verificación aplicó la medida luego de constatar la falta de documentación y permisos correspondientes, así como el incumplimiento de requerimientos en materia ambiental y de seguridad.

Durante las revisiones, también se identificaron diversas faltas administrativas, lo que derivó en la colocación de sellos de clausura en ambos estacionamientos, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad municipal vigente.

En el caso del estacionamiento ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana , las autoridades detectaron incumplimientos en materia ambiental y de seguridad, entre ellos la falta de señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencia, derrames de aceite y agua, encharcamientos, cableado expuesto, así como deficiencias en señalamientos preventivos en áreas de elevadores.

Las autoridades municipales informaron que los estacionamientos permanecerán clausurados hasta que los responsables regularicen su situación y acrediten el cumplimiento de todos los lineamientos exigidos por la ley, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios y el orden en la ciudad.

