Reporte de Garitas de Mexicali Hoy 9 de Enero: Tiempo de Cruce

Consulta los tiempos de cruce en las Garitas de Mexicali

Este viernes 9 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal:  15 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 15 minutos | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

