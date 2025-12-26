Inicio Tijuana Reporte de Garitas en Vivo Hoy 26 de Diciembre 2025: ¿Cómo Esta la Línea en Tijuana?

Reporte de Garitas en Vivo Hoy 26 de Diciembre 2025: ¿Cómo Esta la Línea en Tijuana?

Los cruces fronterizos en las Garitas de Tijuana esta mañana presentan tiempos de espera cortos

Reporte de Garitas en Vivo Hoy 26 de Diciembre 2025: ¿Cómo Esta la Línea en Tijuana?

Reporte de Garitas en Vivo Hoy 26 de Diciembre 2025: ¿Cómo Esta la Línea en Tijuana? | N+ Tijuana

La mañana de este 26 de diciembre, los cruces fronterizos en las Garitas de Tijuana presentan tiempos de espera cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 50 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 50 minutos | 5 líneas
  • Peatonal normal: 30 minutos | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 15 | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 30 munitos | 3 líneas
  • Peatonal normal:  10 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

