Reporte de Garitas en Vivo Hoy 26 de Diciembre 2025: ¿Cómo Esta la Línea en Tijuana?
|
N+
-
Los cruces fronterizos en las Garitas de Tijuana esta mañana presentan tiempos de espera cortos
COMPARTE:
La mañana de este 26 de diciembre, los cruces fronterizos en las Garitas de Tijuana presentan tiempos de espera cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 50 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 50 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 15 | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 30 munitos | 3 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 5 líneas
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.