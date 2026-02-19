Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 19 de Febrero: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 19 de Febrero: Así Están las Garitas

Consulta el tiempo de cruce en las garitas de Mexicali hoy jueves 19 de febrero

Este miércoles 18 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  15 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 6 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos   | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abierta

