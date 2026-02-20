Inicio Tijuana ¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 20 de Febrero las Garitas de Mexicali

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 20 de Febrero las Garitas de Mexicali

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy viernes 20 de febrero

Este viernes 20 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora | 2 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos   | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

