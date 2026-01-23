Inicio Tijuana Garitas Mexicali en Vivo Hoy 23 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

Consulta los tiempos de línea en las garitas de Mexicali hoy 23 de enero

Garitas Mexicali en Vivo Hoy 23 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: Archivo N+

Este viernes 23 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  35 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  35 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 4 horas | 2 líneas abiertas
  • SENTRI: 25 minutos |5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 4 horas | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

