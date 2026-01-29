Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Tijuana Hoy: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego

¿Mucho tráfico para cruzar? Así se encuentran hoy las garitas de Tijuana

Reporte de Garitas de Tijuana Hoy: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego | Foto: Archivo N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 29 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 8 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  40 minutos  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 10 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 25 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  10 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

