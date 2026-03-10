Inicio Tijuana Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 10 de marzo

Cómo Están las Filas en las Garitas de Tijuana Hoy 10 de Marzo 2026 para Cruzar a San Diego

Cómo Están las Filas en las Garitas de Tijuana Hoy 10 de Marzo 2026 para Cruzar a San Diego | Foto | N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 10 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: Deslizamiento de Tierra Continúa Amenazando Viviendas en Sánchez Taboada

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal:  45 minutos | 19 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 18 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  5 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Como estan las filas en las garitas de tijuana hoy 10 de marzo 2026 para cruzar a san diego