Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 11 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 11 de marzo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 11 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Aumentan Denuncias por Maltrato de Perros en Mexicali; Esto Dijeron Autoridades
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 55 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 13 líneas
- Ready Lane (autos): 55 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 50 minutos | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Obispo Se Declara No Culpable de Cargos en San Diego; Esto se Sabe
-
Activan Búsqueda por Dos Menores Desaparecidos en Ensenada; Piden Ayuda para Hallarlos
-
Vecinos Denuncian Deterioro de Avenida López Mateos y Fuga de Agua en Tijuana
APG