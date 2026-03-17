Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
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Consulta las filas de espera y cuántas líneas se encuentran abiertas en las Garitas de Tijuana hoy 17 de marzo
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 17 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
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Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas
- Peatonal Normal: 30 minutos | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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