Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

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Consulta las filas de espera y cuántas líneas se encuentran abiertas en las Garitas de Tijuana hoy 17 de marzo

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Marzo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | N+ Tijuana

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 17 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas
  • Peatonal Normal: 30 minutos | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  45 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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