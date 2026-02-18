Inicio Tijuana Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 18 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 18 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 18 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 20 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos):1 hora 20 minutos  | 4 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos  | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

