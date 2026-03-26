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Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 26 de Marzo: Así Están las Garitas

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 26 de marzo

Cómo Están las Filas en las Garitas de Tijuana Hoy 26 de Marzo 2026 para Cruzar a San Diego

Cómo Están las Filas en las Garitas de Tijuana Hoy 26 de Marzo 2026 para Cruzar a San Diego | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 26 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Nota relacionada: 

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 55 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 55 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal: 15 minutos | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  40 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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