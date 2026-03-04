Inicio Tijuana Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 4 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 4 de marzo

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 4 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 13 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal:  40 minutos | 18 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 15 minutos | 3 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora 30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

