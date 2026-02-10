Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 10 de Febrero: Tiempos de Espera para Cruzar

Accidentes Estado de México

Muere Chofer de Mototaxi tras ser Impactado por Patrulla en Neza, Edomex

En Nezahualcóyotl, Edomex, conductor de mototaxi perdió la vida, luego de ser impactado por una patrulla que al parecer se encontraba en una persecución. Se reportan dos personas lesionadas, madre e hija que eran pasajeros.