Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Marzo: Así Están las Garitas
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 9 de marzo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 9ç de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Deslizamiento de Tierra Continúa Amenazando Viviendas en Sánchez Taboada
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 45 minutos | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 45 minutos | 18 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 25 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 30 minutos | 4 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 20 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Detienen a Sacerdote por Lavado de Dinero; Lo Acusan de Visitar Club de Desnudistas en Tijuana
-
8M en Baja California: Así Fueron las Marchas en Tijuana, Mexicali y Ensenada
- Inician Colecta 2026 para la Cruz Roja Mexicana en Mexicali
APG