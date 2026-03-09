Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Marzo: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Marzo: Así Están las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 9 de marzo

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Marzo: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Marzo: Así Están las Garitas | N+ Tijuana

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 9ç de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: Deslizamiento de Tierra Continúa Amenazando Viviendas en Sánchez Taboada

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal:  45 minutos | 19 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 45 minutos | 18 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 25 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas: 

APG         

Sociedad
Inicio Tijuana Como estan las filas en las garitas de tijuana hoy 9 de marzo 2026 para cruzar a san diego