Fallece el Cantante Tijuanense Ugo Vidal Junto a su Pareja; Investigan Presunta Intoxicación

El cantante tijuanense Ugo Vidal, identificado legalmente como Hugo Vidalez, falleció a los 49 años de edad, junto a su pareja Janeth Navarro, de 47, al interior de un domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió tras el aviso de un familiar, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Tijuana y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes al arribar al inmueble localizaron a ambas personas inconscientes y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Presumen intoxicación por monóxido de carbono

Las autoridades informaron que, aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada, por las condiciones encontradas en la escena se presume una posible intoxicación por monóxido de carbono. Será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y confirmar el origen del fallecimiento mediante los peritajes forenses.

¿Quién fue Ugo Vidal?

Ugo Vidal fue un artista ampliamente conocido en la escena musical local. Inició su carrera desde la infancia, grabando su primer material discográfico a los seis años de edad. Aunque se formó profesionalmente como administrador de empresas, quienes lo conocieron coinciden en que su verdadera vocación siempre fue la música, a la que dedicó gran parte de su vida.

La noticia de su fallecimiento ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes han expresado mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria artística.

