Dueño de Chicles Regresa a Pista de Atletismo para Entrenar tras su Muerte

En Tijuana, el maratonista Héctor "Flecha" Hernández y su equipo de runners regresaron a entrenar a la pista de atletismo de la Unidad Deportiva "CREA", pero notoriamente ausente estaba "Chicles", el perro que los acompañaba durante años. El canino falleció el pasado martes tras presentar un cuadro grave mientras estaba en su casa, por lo que fue llevado de inmediato al veterinario, donde lamentablemente perdió la vida.

Nota relacionada: Muere “El Chicles“, Perrito Maratonista en Tijuana; ¿Qué se Sabe?

"El Chicles" siempre participó en los entrenamientos de atletismo

"Chicles", conocido como el "lomito maratonista", era considerado un miembro más del equipo y su ausencia se siente profundamente entre los corredores. Su historia, energía y compañía formaban parte de las rutinas de entrenamiento, y su nombre quedó marcado en cada vuelta a la pista. Según Héctor Hernández, el perro solía participar en las clases de atletismo tanto en la mañana como en la tarde, acompañando a todos los integrantes durante los ejercicios.

Siempre lo traje a las clases de atletismo, él venía a la clase de la mañana del martes y en la de la tarde a las seis, y él siempre andaba conmigo...

Mencionó Héctor Hernández, el dueño del perrito "Chicles".

Nota relacionada: ¿Quién Era "El Chicles", Perro Corredor de Tijuana que Murió Presuntamente Envenenado?

El accidente ocurrió cuando "Chicles" salió como de costumbre de la casa de su dueño. Una vecina alertó a Héctor al escuchar que el perro estaba convulsionando; al llegar, el animal ya se encontraba en el suelo con la cabeza golpeando el cemento. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente al veterinario, "Chicles" falleció.

Corredores que compartieron tiempo con el perro expresaron su dolor y señalaron que su presencia no solo motivaba durante las carreras, sino que también enseñaba disciplina y respeto dentro de la pista. Muchos integrantes del equipo atribuyen parte de su unión y compromiso a la compañía constante del animal.

No solamente corría, estaba entrenado para respetar en la pista, es un miembro del equipo...

El dueño de "Chicles" presentó una denuncia formal ante la Fiscalía

Tras el fallecimiento, Héctor presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. La institución abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del deceso, ya que el veterinario no descartó un posible envenenamiento. Actualmente, se realiza una necropsia al cuerpo del perro para determinar la causa exacta de la muerte.

Nota relacionada: Dueño de "El Chicles", el Perro Maratonista, Entregó Restos a Fiscalía para Investigar su Muerte

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales informó que el caso se investiga como un posible delito de maltrato o crueldad animal. Se giraron órdenes de investigación y oficios de colaboración al Centro Universitario de Baja California y a la veterinaria donde "Chicles" recibió atención, con el fin de obtener el expediente clínico correspondiente.

¿Una última carrera para "Chicles"?

Héctor Hernández expresó su deseo de darle a "Chicles" un último recorrido por la pista una vez que el cuerpo sea entregado, para que los corredores puedan despedirse formalmente de su compañero fiel.

Nota relacionada: Fiscalía de BC Investiga la Muerte de “El Chicles”, el Perro Maratonista, Como Crueldad Animal

Mientras la Fiscalía realiza las indagatorias, el equipo continúa sus entrenamientos con la memoria de "Chicles" presente en cada vuelta y en cada ejercicio. La investigación determinará si existió algún tipo de maltrato que derivara en la muerte del animal, mientras sus compañeros y el dueño enfrentan el duelo por la pérdida de un integrante.

Historias recomendadas:

Información de Carolina Vázquez

RCP