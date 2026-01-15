Corte de Agua en Noroeste de Ensenada por trabajos en Acueducto La Misión; ¿Cuándo Regresa?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), informó que se mantienen trabajos emergentes en el acueducto La Misión, con el objetivo de restablecer el suministro de agua potable en la zona noreste de la ciudad, luego de una afectación detectada en una línea principal.

De acuerdo con la información oficial, las labores se realizan de manera ininterrumpida, priorizando la recuperación del servicio lo antes posible. Los trabajos se concentran en una tubería de 24 pulgadas de diámetro, ubicada a la altura de La Mesa, en la parte alta de La Misión.

¿Cuándo regresa el suministro de agua?

Autoridades señalaron que, de no presentarse contratiempos, el sistema hídrico podría reiniciar operaciones durante la noche o madrugada, por lo que la recuperación gradual del suministro se prevé a lo largo de los días jueves 15 y viernes 16 de enero.

La CESPE exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable del agua mientras continúan las maniobras, y mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre la normalización total del servicio.

Información Patricia Lafarga

APG