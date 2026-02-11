Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 11 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy
Este miércoles 11 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 10 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 4 horas | 3 línea abierta
- SENTRI: 30 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 4 horas | 3 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
