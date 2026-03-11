Inicio Tijuana Reporte de Garitas Mexicali Hoy 11 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 11 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 11 de marzo

Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 11 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este miércoles 11 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 25 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 25 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

