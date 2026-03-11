Reporte de Garitas Mexicali Hoy 11 de Marzo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 11 de marzo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este miércoles 11 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Aumentan Denuncias por Maltrato de Perros en Mexicali; Esto Dijeron Autoridades
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 25 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 25 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 10 minutos | 3 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Encuentran Cuerpo de Mujer en Colonia Esperanza de Mexicali; Investigan Posible Feminicidio
-
Obispo Se Declara No Culpable de Cargos en San Diego; Esto se Sabe
- Disminuyen Bosques de Kelp en BC por Contaminación y Clima; Expertos Realizan Estudios
APG