Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy jueves 19 de febrero

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 19 de Febrero las Garitas de Tijuana

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 19 de Febrero las Garitas de Tijuana

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 18 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos):1 hora 40 minutos  | 4 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 10 minutos | 5 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora | 2 líneas
  • Peatonal normal:  15 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

