Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy

Reporte de Garitas Mexicali en Vivo Hoy: Actualización de Filas y Tiempos

Este jueves 5 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  1 hora | 1 línea abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  1 hora | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos  | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 45 minutos  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 45 minutos| 3 líneas abierta

