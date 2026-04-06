Reporte de Garitas Mexicali Hoy 6 de Abril del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 6 de abril
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este lunes 6 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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APG