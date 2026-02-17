Inicio Tijuana Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 17 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 17 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 17 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 horas 15 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 25 minutos | 10 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas 15 minutos  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos  | 15 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 3 horas 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  3 horas 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  5 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

