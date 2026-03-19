Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 19 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 19 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 19 de marzo

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 19 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 19 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 19 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Nota relacionada: Iniciarán Revisiones de Albercas en Tijuana por Semana Santa 2026

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 11 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas
  • Peatonal Normal: 20 minutos | 18 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  50 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Cruce fronterizo en tijuana hoy 19 de marzo de 2026 tiempo de espera en las garitas