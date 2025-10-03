Preocupa Incremento de Accidentes Mortales de Motociclistas en Mexicali

Durante la última semana, la Cruz Roja Mexicali ha registrado un preocupante aumento en los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, desde repartidores hasta bikers. En promedio, se atienden hasta cinco percances graves diariamente, lo que ha encendido las alarmas por el riesgo creciente en las vialidades de la capital del municipio de Mexicali.

Incrementan accidentes mortales en motociclistas

En las últimas 24 horas, al menos tres motociclistas perdieron la vida en diferentes incidentes viales. De acuerdo con César Bojórquez, coordinador de rescatistas de Cruz Roja, la principal causa está relacionada con la falta de cultura vial y el incumplimiento de los señalamientos de tránsito, tanto por parte de automovilistas como de los propios motociclistas.

Por la falta de cultura vial o faltas al reglamento de tránsito, sí necesitamos que se le ponga más atención a ese tipo de accidentes porque están causando un incremento en las cifras de lesionados

César Bojórquez, coordinador de rescatistas de Cruz Roja

El coordinador explicó que si bien los motociclistas suelen ser las principales víctimas, la corresponsabilidad recae en ambos conductores, ya que se presentan casos de no ceder el paso, no guardar distancia de seguridad y no respetar los señalamientos viales.

El aumento del tránsito vehicular en la ciudad, aunado al crecimiento en los servicios de entregas a domicilio a través de aplicaciones, son factores que han contribuido al repunte de estos percances que, en tan solo unos días, han dejado familias enlutadas en Mexicali.

Muertes por Accidentes Viales en Mexicali Aumentan en 2025

APG