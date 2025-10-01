Dueño de "El Chicles", el Perro Maratonista, Entregó Restos a Fiscalía para Investigar su Muerte

El maratonista Héctor "El Flecha" Hernández, compartió en sus redes sociales un video a 24 horas del fallecimiento de su fiel compañero, "El Chicles", el perro más famoso de Tijuana y conocido por acompañar a su dueño durante las competencias.

Durante el video, Héctor compartió que seguirá el protocolo de la Fiscalía, por lo que entregó el cuerpo alrededor de las 9 de la mañana para que se realicen las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar que perdió la vida a causa de un envenenamiento.

¿En cuánto tiempo se sabrá la causa de muerte de "El Chicles"?

Según palabras de su dueño, tras realizarle la necropsia a "El Chicles", la cual podría durar hasta 4 días, se podrá determinar la razón exacta de su muerte; además, mencionó que al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad pudo observar a un vehículo que pasa a gran velocidad a lo que el perro corre asustado.

Menciona que al poco tiempo de pasar el auto en los videos, se ve al perro mareado y tambaleando, por lo que sospecha que pudiera haber sido atropellado; sin embargo, serán las autoridades quienes revelen la verdadera causa del fallecimiento.

Comentó que aún no decide si sepultará a "El Chicles" o si será cremado. Por el momento, Héctor espera los resultados de los análisis que la Fiscalía realizará, los cuales, compartirá con los seguidores de sus redes sociales para que los fans del perrito estén enterados.

