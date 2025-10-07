Cuerpo es Hallado Dentro de Bolsa Negra en la Carretera Ensenada-San Felipe

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde del martes 7 de octubre en la carretera Ensenada – San Felipe, a la altura del kilómetro 72, dentro de una bolsa negra y con cinta adhesiva, según informaron autoridades que acudieron al lugar. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las corporaciones de seguridad al notar el bulto a un costado de la vialidad.

El cuerpo pertenecería a un hombre de 50 años

El descubrimiento movilizó de inmediato a elementos policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes. Los primeros reportes señalan que la víctima sería un hombre de aproximadamente 50 años de edad, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Durante las primeras horas tras la localización, las autoridades mantuvieron la zona resguardada para recopilar evidencias y determinar si el lugar del hallazgo coincide con el sitio donde ocurrió la agresión. Peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La víctima estaba dentro de una bolsa negra de plástico

De acuerdo con los primeros indicios, el cuerpo se encontraba completamente envuelto en una bolsa de plástico negra y asegurado con cinta adhesiva, lo que sugiere que podría tratarse de un hecho de violencia. Sin embargo, las causas precisas del fallecimiento aún no han sido confirmadas por las autoridades ministeriales.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la identidad de la víctima, así como la posible relación del caso con otros hechos registrados en la región.

Mientras tanto, la policía mantiene recorridos de vigilancia sobre la carretera Ensenada – San Felipe y zonas aledañas, en busca de posibles indicios o testigos que puedan aportar información que ayude a avanzar en las investigaciones.

