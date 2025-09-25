Buscan a Antonio Gallegos, Desapareció Rumbo a su Trabajo como Velador en Tianguis de Mexicali

El pasado jueves 18 de septiembre, se reportó la desaparición de Antonio Gallegos Magdaleno, de 67 años de edad, quien acudió a cumplir con su turno como velador en un auto tianguis ubicado en Mexicali Poniente. El lugar se encuentra en el cruce de Lázaro Cárdenas y Capitán Juan Rodríguez, en la colonia Santa Isabely. Desde ese día no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo con lo señalado por los familiares, Gallegos Magdaleno salió de su domicilio con rumbo a su lugar de trabajo y no regresó, lo que generó preocupación inmediata. Tras no obtener noticias, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para iniciar la búsqueda formal.

¿Cuáles son las características físicas de Antonio Gallegos?

Las autoridades dieron a conocer las características físicas de Antonio, con las cuales espera que les sea más sencillo lograr localizarlo.

Tez morena

1.75 metros de altura

Complexión regular

Ojos café oscuro

Cejas escasas

Cabello corto y cano

Cicatriz en el dedo índice de la mano derecha

Los hechos ocurrieron en un área transitada de la ciudad, lo que ha llevado a los allegados a pedir el apoyo de la ciudadanía. La última vez que se supo de él fue cuando acudió a desempeñar sus funciones como vigilante en el auto tianguis mencionado, sin que hasta el momento existan pistas claras sobre lo sucedido.

La familia hizo llegar su mensaje a través de Las Noticias N+ Tijuana, solicitando la colaboración ciudadana. Señalaron que cualquier información que ayude a dar con el paradero del adulto mayor puede resultar crucial en este momento.

La desaparición mantiene a sus allegados en espera de respuestas, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. La comunidad es invitada a aportar datos que puedan contribuir a localizarlo con vida y poner fin a la incertidumbre que prevalece desde hace más de una semana.

