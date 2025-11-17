Detienen a Hombre por Presunto Exhibicionismo y Tocamientos a Mujer en Tijuana

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a un hombre señalado por presunto exhibicionismo y tocamientos en contra de una mujer en la colonia Lomas Verdes, luego de que la víctima pidiera apoyo a una unidad que patrullaba la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), la denuncia se realizó mientras la afectada esperaba a su hijo afuera de una escuela, momento en el que el sujeto se aproximó y realizó actos lascivos.

Nota relacionada: Policías Rescatan a Mujer que Forcejeaba con Tres Hombres en Taxi de Tijuana; Hay Un Detenido

Según el reporte oficial, la mujer relató que el hombre bajó sus pantalones frente a ella y posteriormente intentó seguirla cuando trató de alejarse del lugar. Durante este segundo acercamiento, el individuo la tocó sin consentimiento, lo que llevó a la víctima a buscar de inmediato ayuda policial.

Los agentes que atendieron el llamado tomaron la descripción proporcionada por la afectada y realizaron un recorrido en los alrededores para ubicar al presunto responsable. Minutos después, lograron localizar a un hombre que coincidía plenamente con las características señaladas por la denunciante.

Tras un operativo de búsqueda lograron localizar al presunto exhibicionista

A mitad de la intervención, se confirmó que el detenido fue identificado como Ricardo ''N'', de 37 años, quien fue señalado directamente por la víctima como la persona que cometió los supuestos actos de exhibicionismo y tocamiento. Tras su aseguramiento, los oficiales procedieron a trasladarlo ante la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación jurídica.

Nota relacionada: Hombre es Vinculado por Presuntamente Golpear y Privar de la Libertad a Mujer en Ensenada

La SSPCM informó que la víctima recibió acompañamiento durante el proceso para formalizar la denuncia correspondiente, subrayando la importancia de que las personas afectadas por conductas de esta naturaleza soliciten apoyo inmediato a las autoridades. El incidente ocurrió en un área frecuentada por familias, ya que la afectada esperaba a su hijo fuera de un plantel educativo.

Finalmente, la SSPCM recordó a la población que se encuentra disponible la aplicación Botón Morado, diseñada para solicitar ayuda inmediata en casos de violencia contra mujeres, e invitó a utilizar esta herramienta en situaciones de emergencia o riesgo.

Historias recomendadas:

Información de Isla Sánchez

RCP