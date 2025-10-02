Padre Encuentra a su Hijo Siendo Golpeado por Hombre en Tijuana; El Agresor fue Detenido

Un hombre fue detenido en Tijuana luego de ser señalado por agredir físicamente a un adolescente de 17 años en la colonia Las Torres, parte baja.

Te podría interesar: Colocan Veladoras en Mural de "El Chicles" Tras su Muerte en Tijuana

Policía Municipal actúa tras reporte ciudadano

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 2 de octubre de 2025, tras un reporte emitido por la Central de Radio. En este se informaba sobre un menor con lesiones en el rostro, lo que generó la movilización de oficiales.

Al llegar al sitio, los agentes se entrevistaron con el padre de la víctima, quien relató que había enviado a su hijo a la tienda y, al notar su ausencia, salió a buscarlo. Fue entonces cuando lo encontró en la intersección de las calles Pioneros y Ensenada, donde estaba siendo agredido por un hombre que lo golpeaba con los puños en el rostro.

El ciudadano intervino para detener la agresión y llamó al número de emergencias 9-1-1. Minutos después, al llegar la unidad del sector, tanto el menor como su padre señalaron al presunto responsable, quien aún se encontraba en el lugar.

El detenido fue identificado como Dian “N”, de 26 años. Los oficiales le notificaron el motivo de la intervención, le dieron lectura a sus derechos constitucionales y lo trasladaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La SSPCM reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, además de reforzar las acciones de seguridad en beneficio de las familias tijuanenses.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias relacionadas:

APG