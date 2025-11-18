Hombre Hiere a Policía con Cuchillo Durante Detención por Presunto Robo en Tienda de Ensenada

Un hombre identificado como Josué "N", de 23 años, fue detenido por policías municipales la noche del 17 de noviembre tras ser señalado por un probable robo con violencia en un establecimiento ubicado en la colonia Ampliación Centro de Ensenada.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas, cuando agentes que realizaban un recorrido de vigilancia recibieron un reporte del C5 sobre un asalto en una tienda situada en la calle Trece y Gastélum, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo de búsqueda en la zona.

La descripción proporcionada por el reporte señalaba a un masculino que vestía gorra negra con logotipo blanco, chamarra negra, pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros con blanco. Fue en la calle Dieciséis y Ryerson donde observaron a un individuo con las características mencionadas, quien al notar la presencia policial inició la huida hacia la avenida Álvaro Obregón.

El hombre hirió a un policía con un cuchillo durante la detención

Los oficiales siguieron al sujeto hasta interceptarlo entre Álvaro Obregón y Diecisiete. Durante la intervención, el hombre introdujo la mano en la bolsa trasera del pantalón y extrajo un cuchillo metálico con punta, ignorando las indicaciones verbales para soltar el arma. A pesar de los comandos de advertencia, el individuo continuó empuñando el cuchillo, incrementando el riesgo para los agentes.

A partir de ese momento, la situación escaló y fue necesario aplicar técnicas de control para sujetar el brazo armado del presunto responsable. En el forcejeo, ambos cayeron al suelo y uno de los oficiales resultó lesionado en el dedo medio de la mano derecha por un corte provocado por la hoja del arma. El cuchillo quedó fuera de su alcance, lo que permitió finalmente inmovilizar al hombre y colocarle los candados de mano.

¿Cuánto dinero traía el sospechoso del robo con violencia?

En la inspección preventiva se localizaron siete billetes de 200 pesos, un billete de 100 y tres de 50, sumando 1,650 pesos que presuntamente corresponden al dinero robado del establecimiento.

Después de ello, los agentes le confiscaron al sujeto, un cuchillo de mango negro y hoja metálica de un solo filo, con una longitud aproximada de 18 centímetros. También se aseguró el dinero presuntamente robado.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Estación Central para la certificación médica correspondiente. Tras concluir ese proceso, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica por el probable delito de robo con violencia.

