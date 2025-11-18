Arrestan a Sospechoso por Asaltar a Mujer Taxista en Ensenada; se Robó 80 Pesos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Benjamín "N", de 30 años, por el probable delito de robo con violencia registrado la mañana del lunes 17 de noviembre en la zona conocida como Playitas, a la altura del kilómetro 106 de la carretera Ensenada–Tijuana. El hecho fue reportado al C5 por una conductora de transporte público, quien señaló haber sido agredida y despojada de dinero y pertenencias durante un traslado.

Según el informe policial, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando la víctima trasladaba a un pasajero desde la zona Centro hacia el punto donde finalmente se desencadenó la agresión. La conductora explicó a los oficiales que el individuo le pidió detenerse, para después sujetarla del cabello desde el asiento trasero y exigirle el dinero, presionando un objeto contra sus costillas mientras la amenazaba verbalmente.

Ante el temor de resultar herida, la mujer entregó 80 pesos en efectivo y un teléfono celular, tras lo cual el agresor descendió de la unidad y corrió hacia la zona de playa. De inmediato proporcionó la descripción física y de vestimenta del responsable, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda en los alrededores del sitio señalado.

Los agentes lograron ubicar a un individuo escondido entre unas piedras en la zona de playa, a la altura del parador turístico Fernando Consag. El hombre se identificó como Benjamín "N", de 30 años, cuyas características coincidían con las reportadas. Cerca del punto también se localizó parte de la ropa que presuntamente se retiró para evitar ser identificado.

Los agentes le informaron el motivo de la intervención y efectuaron una inspección preventiva, localizando en la bolsa frontal izquierda de su pantalón los 80 pesos en billetes de 20 que presuntamente habían sido robados, así como el teléfono celular perteneciente a la víctima. Con estos indicios, se procedió a colocarle candados de manos.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Estación Central de Policía, donde se realizó la certificación médica correspondiente. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el detenido quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.

Información de Patricia Lafarga

