Detienen a Dos Generadores de Violencia con Cuatro Fusiles en Real de los Valles, Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre y una mujer, además de asegurar cuatro armas largas y 80 cartuchos útiles, tras un operativo desplegado en la colonia Real de los Valles. La intervención se realizó luego de un reporte que alertaba sobre sujetos armados a bordo de una camioneta dorada.

Localizan vehículo sospechoso durante operativo

Tras recibir el informe de la central de radio, oficiales adscritos al distrito Natura iniciaron un recorrido de búsqueda que permitió ubicar un vehículo Chevrolet Tahoe con características coincidentes. Dentro de la unidad viajaban dos personas, quienes fueron intervenidas por elementos municipales.

A simple vista, los agentes observaron armas largas en la parte posterior del vehículo. Durante la revisión, se aseguraron cuatro fusiles calibre .223 y tres cargadores abastecidos con un total de 80 cartuchos útiles.

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, dos unidades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron al lugar para establecer un perímetro y apoyar en las labores de seguridad.

Detenidos quedarían vinculados a otros delitos

Los ocupantes, identificados como Diana “N” y Jorge “N”, presuntamente están relacionados con actividades delictivas como privación ilegal de la libertad y despojo de viviendas. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el armamento asegurado.

