Campaña de Vacunación Antirrábica 2025: ¿Dónde Llevo a Mi Mascota en Baja California?

La Secretaría de Salud de Baja California puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 4 de octubre. Esta jornada de reforzamiento busca prevenir la circulación del virus de la rabia mediante la instalación de puestos fijos en distintos puntos de los municipios del estado, incluyendo parques comunitarios, unidades de salud y clínicas veterinarias.

De acuerdo con la dependencia, se dirige a perros y gatos con el objetivo de mantener el control epidemiológico alcanzado en la entidad. Actualmente, Baja California cumple 59 años sin casos de rabia en humanos y 43 años sin contagios registrados en perros, por lo que la vacunación es considerada una medida preventiva fundamental.

¿Dónde puedo llevar a vacunar a mi mascota en Baja California?

La jornada contempla la instalación de centros de atención en las principales ciudades del estado, donde la población podrá llevar a sus mascotas para recibir la vacuna. En cada localidad se habilitarán espacios destinados al servicio de forma organizada por las autoridades de salud.

Los lugares designados son:

Tijuana: Centro Antirrábico en la calle Calpulli, colonia Mariano Matamoros.

Control Animal Municipal de Tijuana en bulevar Insurgentes, colonia Río Tijuana 3ra Etapa

Mexicali: Centro Antirrábico en calle Pasadina, colonia Bellavista.

Tecate: Control Animal Municipal Tecate en calle Lucio Blanco, colonia Bella Vista.

Playas de Rosarito: Control Animal Municipal Rosarito en calle Ejido Morelos, colonia Rosarito.

Ensenada: Centro Antirrábico en calle Isla Montaje e Isla Coronado, fraccionamiento Mar.

Recordaron que el virus puede transmitirse de animales a humanos, por lo que mantener la cobertura de vacunación es indispensable para preservar la salud pública. Con esta jornada, se busca mantener la protección en la población animal y humana, garantizando que la rabia permanezca ausente del estado.

Información de Omar Marmolejo

RCP