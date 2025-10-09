Piden Apoyo para Localizar a Sadrac Velarde de 24 Años, Desaparecido en Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una ficha de búsqueda para Sadrac Fidel Velarde Zepeda de 24 años, visto por última vez el 2 de octubre del 2025 cuando salió de su domicilio ubicado en la privada Alberti en la colonia Villa Fontana en Tijuana con dirección hacia la colonia Ke Kasas.

Te podría interesar: Tras Más de Dos Años Ya Hay Fecha para Juicio por Feminicidio de Daryela en Mexicali

Señas particulares de Sadrac

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Sadrac Fidel Velarde es de complexión delgada, pesa 55 kilos, es de tez morena, cabello corto oscuro, cejas muy pobladas, ojos color café claro, nariz pequeña, labios gruesos con barba y bigote.

Como seña particular, Sadrac tiene una cicatriz debajo de una de las ceja y se muerde mucho las uñas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude con la localización de Sadrac, se comunique al número de emergencias 911, a la Unidad Estatal de Personas No Localizadas 089 o al número de la FGE en Tijuana (664) 683-9643

Historias recomendadas:

APG