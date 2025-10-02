Estudiantes de UABC Protestan por Mexicanos Retenidos Cuando Viajaban a Gaza; Exigen Liberación

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) realizaron una manifestación la tarde de este jueves 2 de octubre en la que exigieron la liberación de los seis mexicanos retenidos en la flotilla Global Sumud, interceptada por Israel cerca de Gaza. La protesta incluyó pancartas, consignas y módulos para la recolección de firmas, con el objetivo de respaldar la exigencia de que los connacionales sean entregados a México de inmediato y se garantice su integridad.

Los jóvenes universitarios se juntaron en espacios de la institución y alzaron su voz para visibilizar lo ocurrido con los tripulantes, señalando que se trata de una situación que requiere atención urgente.

Los estudiantes protestaron también por Tlatelolco y problemas internos en la UABC

La manifestación no solo se limitó al tema internacional, sino que también incluyó la conmemoración del 2 de octubre en Tlatelolco, fecha en la que los estudiantes recordaron a las víctimas de la represión estudiantil de 1968. Con ello, los participantes relacionaron su protesta con una larga tradición de lucha universitaria en México.

A la par, los manifestantes aprovecharon el espacio para denunciar problemas internos que enfrentan como comunidad estudiantil, entre ellos el transporte deficiente en la UABC, el cual aseguraron que afecta directamente sus condiciones de movilidad y seguridad.

Los universitarios también expresaron un rechazo abierto al genocidio en Gaza, vinculando la situación internacional con la exigencia de justicia y respeto a los derechos humanos, tanto dentro como fuera de México.

La recolección de firmas fue uno de los puntos centrales de la manifestación, pues los estudiantes señalaron que con este respaldo ciudadano buscan presionar a las autoridades y organismos internacionales para que intervengan de manera más activa.

La exigencia se suma a las acciones emprendidas por colectivos y organizaciones sociales en diferentes estados de México, que han mostrado solidaridad con los seis mexicanos y han solicitado una solución pronta a la situación.

