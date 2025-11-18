Muere Mujer Mientras Conducía y Choca Contra Subestación en Bulevar de Tijuana

Una mujer de 57 años perdió la vida mientras manejaba una camioneta tipo pick up sobre el bulevar Federico Benítez, en la colonia Pedregal en el municipio de Tijuana. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría fallecido por causas naturales, lo que provocó que el vehículo continuara su marcha y terminara impactándose contra una subestación de luz.

Autoridades atienden el accidente y se registra congestión vial

El incidente ocurrió esta mañana, cuando la mujer circulaba por el bulevar y, presuntamente tras sufrir un malestar súbito, perdió el control de la unidad. El vehículo avanzó sin control hasta chocar contra una subestación ubicada en la esquina con la calle Enrique Silvestre.

Elementos de la Policía Municipal y personal de primeros auxilios arribaron al lugar, donde se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Debido a las maniobras de atención y al cierre parcial de la vialidad, la zona presentó un fuerte congestionamiento vehicular, afectando a automovilistas que transitaban por el área.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente y se reabrió la circulación una vez que concluyeron las labores en el sitio.

Información Carolina Vazquez

APG