Conductor Pierde la Vida Tras Impactarse en el Libramiento Sur de Tijuana

Accidente vial en el Libramiento Sur del municipio de Tijuana deja sin vida a conductor la mañana de este lunes.

Hombre pierde la vida en accidente vehicular

Un hombre de entre 50 y 60 años perdió la vida luego de impactar su vehículo contra un objeto fijo sobre el Libramiento Sur, a la altura del Nodo Morelos, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Bomberos, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas. Al llegar los elementos al sitio, el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado sin vida por paramédicos de Cruz Roja.

Autoridades realizaron el acordonamiento correspondiente mientras se llevaron a cabo las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido.

Información Perla Velazquez

