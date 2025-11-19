Mujer Pierde la Vida tras Choque por Alcance en Carretera Mexicali–Tijuana
Una camioneta tipo pick up impactó por alcance al auto de la víctima, provocando que perdiera el control
Una mujer perdió la vida la mañana de este miércoles en un choque por alcance registrado en la carretera Mexicali–Tijuana, lo que provocó el cierre total de la circulación en sentido poniente a oriente.
Accidente ocurre tras presunta falla mecánica
De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió hace aproximadamente 20 minutos, cuando la víctima, quien conducía un vehículo compacto, se detuvo en pleno carril tras presentar un presunto desperfecto mecánico.
Tras detenerse, una camioneta tipo pick up impactó el automóvil por la parte trasera, lo que ocasionó que la mujer perdiera el control y terminara nuevamente proyectada contra otro punto de la vialidad, resultando fallecida en el lugar.
Autoridades mantienen el área asegurada
La circulación en sentido poniente a oriente permanece cerrada para permitir las labores periciales y la atención de los cuerpos de emergencia.
En la zona trabajan elementos de la Policía de Tránsito, personal de bomberos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizan las diligencias correspondientes.
